Lehrer wegen Einsatz von Störsender suspendiert

Der Lehrer habe mit der Installation des Störsenders ein schlechtes Urteilsvermögen bewiesen, hieß es in der Begründung. Er habe andere davon abgehalten in kritischen Situationen Notrufe durchzuführen und die Sicherheit der Schüler in Gefahr gebracht. Der Lehrer rechtfertigte sich damit, dass er die Schüler dazu bringen wollte, sich auf die Lerninhalte zu konzentrieren. Bei einem Notfall hätte er ihn sofort deaktiviert, heißt es in einem Schreiben des Pädagogen an die Schulaufsichtsbehörde.