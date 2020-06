Lenovo steigert Gewinn massiv

Der chinesische Computerhersteller Lenovo hat von den regen Nachfrage in Schwellenländern und auf seinem Heimatmarkt profitiert. Die weltweite Nummer Vier bei PCs wies am Mittwoch für das zweite Geschäftsquartal ein Gewinnplus von 43 Prozent auf 76,6 Mio. Dollar (54,9 Mio. Euro) aus. Analysten hatten nur mit 66,75 Mio. Dollar gerechnet. IBM verkaufte 2005 seine PC-Sparte an Lenovo. Die Chinesen selbst sehen sich nun nach eigenen Angaben nach Zukaufsmöglichkeiten im PC-Bereich um.

Das Gewinnplus bei dem Hersteller unterstreicht die Entwicklung im Technologie-Sektor: Auch Microsoft und Google hatten zuletzt über bessere Geschäfte berichtet.

(apa)