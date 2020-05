Liberty Reserve: Schuldbekenntnis des Gründers

Der 41-jährige Vladimir Kats räumte am Donnerstag vor einem US-Bundesgericht in New York seine Beteiligung an krummen Finanzgeschäften im Umfang von sechs Milliarden Dollar ein. Die US-Justiz bezeichnet das Verfahren gegen Kats und sechs weitere Angeklagte als größten internationalen Geldwäscheprozess aller Zeiten.