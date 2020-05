Linzer Klangwolke als leises Spektakel

Kurz nach 20.30 Uhr ertönten Nebelhörner, das Brucknerhaus verwandelte sich in einen Leuchtturm, die Donau wurde in blaues Licht getaucht. Überdimensional und dennoch unaufdringlich schwamm ein Grammophon über den Strom und spielte einen Walzer, Otto Schenk begann dazu, sich an alte Zeiten zu erinnern: an eine bis heute unerfüllte Liebe, ans fahrende Volk, an ein Leben auf dem Fluss und dann am Meer. Leise und voller Sehnsucht erzählte ein alter Mann eine wundervoll traurige Geschichte. Bombast blieb aus - zumindest bis zum zündenden Schluss.