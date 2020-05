Linzer Straßenbahn zählt Fahrgäste und misst Energiebedarf

M2M-Lösungen, wie jene in Linz dienen in erster Linie nicht dem Ziel, dass Straßenbahnen in absehbarer Zukunft ohne Lenker auskommen. Wie Germar Wacker von Bombardier erklärt, würde man selbstfahrende Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr als erstes bei U-Bahnen einsetzen. Denn Straßenbahnen befinden sich immer in einem gemischten Verkehr, bei dem der Mensch als Fahrer nach wie vor eine unerlässliche Größe darstellt. Die Fahrer werden in naher Zukunft allerdings technische Unterstützung bekommen. “Wir arbeiten an Sicherheitssensorik die Gegenstände oder Körper samt ihren Bewegungen erkennt und entsprechende Signale an den Fahrer gibt oder einen Bremsvorgang einleitet”, so Wacker.