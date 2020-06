Lobby-Portal Lobbypedia.de geht online

Ob es sich nun um die Baulobby um Stuttgart 21 oder die Rüstungsindustrie handelt: // Lobbypedia.de// will die Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik transparenter gestalten. Die Seite ist nun frei zugänglich, allerdings handelt es sich bei der aktuellen Version immer noch um eine Testversion der eigentlichen Seite.

!

Neben Informationen über Unternehmen und Verbänden, findet man auch Hintergrundinformationen zu besonderen Fällen. Unter dem Punkt Chronik erreicht man als aktuellstes Thema einen Artikel zur Deregulierung des Finanzsektors. Aktuellere Probleme in Deutschland, wie z.B. der am Donnerstag beschlossene Ausstieg aus dem Atomausstieg, wurden noch nicht behandelt.

Mehr Transparenz in deutschen Ministerien

Hinter dem Online-Lexikon steht der Verein Lobbycontrol. Erste Aktionen der "zivilgesellschaftlichen Initiative" war das LobbyControl-Blog. Seit 2006 besteht die Gruppe als eingetragener Verein. Das selbstgesteckte Ziel des Vereins ist es, mehr Transparenz in die aktive Politik zu bringen. Neben Lobbypedia.de bringt der Verein LobbyControl außerdem noch einen Stadtführer für Berlin mit dem Schwerpunkt Lobbyismus heraus und organisierte eine Kampagne gegen Lobbyismus in deutschen Ministerien. Schaut man sich die letzten Entwicklungen in Deutschland an, könnte die Initiative mit ihrem neune Portal ein relativ großes Publikum ansprechen.

Bis dahin steht aber noch einiges an Arbeit für die Vereinsmitglieder an. Das gerade gestartete Projekt weißt noch viele Lücken auf, die es zu füllen gilt. Teilweise fehlen bei ganzen Branchenbereichen noch Informationen. Wie bei anderen Pedia-Seiten ist auch bei Lobbypedia.de aktive Mithilfe erwünscht. In Planung ist außerdem eine Verschlüsselungstechnik, um, wie bei Wikileaks, mit Hilfe einer Whistleblower -Schnittstelle die Identität von Informanten geheim zu halten.

(Futurezone)