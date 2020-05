London erhält futuristische fahrerlose U-Bahn

Wie Transport for London (TFL), das für die Londoner U-Bahn zuständige Verkehrsunternehmen am Donnerstag mitteilte, werden ab 2022 völlig neu gestaltete Züge das U-Bahnnetz befahren. Die 250 bestellten Züge wurden in einem futuristischen Design gestaltet und werden auf den Linien Piccadilly, Central, Bakerloo und Waterloo City eingesetzt werden. Neben mehr Fahrtkomfort wie Klimatisierung, stufenfreiem Zugang und verbundenen Waggons sowie WLAN sollen auch bis zu 60 Prozent mehr Fahrgäste transportiert werden können - etwa auch durch reibungslosere Abfertigungen und Signalstellungen, aber auch breitere Waggons.