London Heathrow bekommt "Samsung Galaxy S5"-Terminal

Ein Sprecher des Flughafen London Heathrow betonte, dass Samsung nicht die Namensrechte am Terminal 5 erworben hat, sondern lediglich Teil der umfangreichen Werbekampagne sei: " Samsung wollte es Terminal Samsung Galaxy S5 nennen und wir haben das akzeptiert." Das Branding am Terminal wird wohl gewaltig sein. Neben großen Plakaten am Eingang, Gepäckausgabe, den Lounges, Sicherheitskontrollen und Gates soll es mehr als 172 Monitore geben, auf denen das S5 beworben wird. Zudem soll es möglich sein, das Smartphone in den Geschäften am Terminal zu kaufen. Terminal 5 ist für bis zu 35 Millionen Passagiere pro Jahr vorgesehen.