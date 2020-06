Luftraum über London wegen Computerfehlers gesperrt

Der Luftraum über London ist am Freitagnachmittag wegen eines Computerfehlers komplett gesperrt worden. Die Sperrung soll nach Angaben der europäischen Luftfahrtbehörde Eurocontrol bis 19.00 Uhr (Ortszeit) anhalten. "Die Techniker arbeiten an dem Problem und wir werden mehr Informationen veröffentlichen, wenn wir diese erhalten", so die Luftbehörde. Demnach werde "jede erdenkliche Maßnahme" getroffen, um das Problem zu beheben.