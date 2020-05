Lytro-Chef: Lichtfeldkamera-Revolution kommt noch

Das kalifornische Start-up Lytro will seine Lichtfeld-Technologie, die das nachträgliche Scharfstellen von Fotos erlaubt, in Smartphones und Tablets bringen. "Unser Plan ist, die Auflösung auf eine Milliarde Lichtstrahlen hochzuschrauben", sagte Lytro-Chef Jason Rosenthal der dpa in München. "Dafür werden wir drei bis fünf Jahre brauchen" - dafür verspricht er dann unvergleichbaren Detailreichtum.

Während bei der klassischen Fotografie von einer Linse gebündeltes Licht eingefangen wird, versuchen Lichtfeld-Kameras, möglichst viele Strahlen direkt aufzunehmen. Lytro rechnet sie mit seiner Software zusammen und erzeugt daraus Bilder, bei denen man den Fokus nachträglich verändern kann. Die futurezone konnte dieses Verfahren bereits in der Praxis testen. Die erste Version der Lytro-Kamera, die im vergangenen Jahr auch hierzulande auf den Markt kam, fängt elf Millionen Lichtstrahlen ein, was eine relativ geringe Auflösung der fertigen Bilder bedeutet. In diesem Jahr solle es ein verbessertes neues Modell geben, kündigte Rosenthal an.