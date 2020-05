Make Things: Drohnen hacken und 3D-Drucken in Wien

Am Samstag findet in Wien der erste Make Things Vienna-Event statt. Der Event richtet sich an Schüler, Studenten und Bastler, die den Umgang mit 3D-Druck, Drohnen, Robotern und dem Arduino erlernen möchten, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Im Rahmen der kostenlosen Veranstaltung werden zahlreiche Workshops angeboten, in denen die Grundlagen beigebracht werden. So gibt der Wiener 3D-Druck-Shop 3Dee.at gemeinsam mit der Firma Catalysts eine Einführung in 3D-Druck. Wer klein anfangen möchte, kann dank Laber's Lab und 3Dee.at mit dem 3Doodler auch per Hand "3D-Drucken".