Mangelware: Warum kompakte Handys aussterben

Ein Blick auf die Verkaufszahlen am Beispiel Apple spricht eine deutliche Sprache: Das Mini-Modell war nämlich ein klassischer Flop. Im ersten Quartal dieses Jahres machten die Verkäufe des iPhone 13 Mini lediglich drei Prozent aller iPhone-Verkäufe aus. Ähnliche Zahlen liegen für das iPhone 12 Mini vor. Kompakte Handys von anderen Herstellern kommen ebenso ziemlich schlecht an: Bei den weltweiten Verkaufszahlen aller Smartphones zusammen haben – Analysten zufolge – sämtliche Geräte mit einer Display-Diagonalen von weniger als 6 Zoll einen Anteil von lediglich zehn Prozent. Diese sechs Zoll (ca. 15 cm) Bildschirmdiagonale gelten als Gradmesser für kompakte Smartphones: Alles darunter gilt als handlich, Geräte mit größeren Screens lassen sich nur mehr schwer mit einer Hand bedienen.

Straffes Portfolio

Einen kleinen Markt für kleine Handys zu bedienen, ist für Hersteller wenig attraktiv. Ein gestrafftes Portfolio bietet Vorteile: Durch den Wegfall des Mini-Modells bietet etwa Apple seine aktuellen iPhones nur mehr in zwei verschiedenen Größen an. Vorteilhaft ist dies nicht nur bei der Produktion sowie bei der Beschaffung der Display-Panels. Auch die Anpassung der Software und der jeweiligen Apps lässt sich dadurch effizienter organisieren. Wenn sich kompakte Handys schlecht verkaufen, heißt das auch, dass sie nur in geringen Stückzahlen gefertigt werden, was gleichermaßen für die dafür notwendigen Einzelteile zutrifft. Das führt zu höheren Produktionspreisen für die kleinen Handys. Im Handel wird es dann schwierig zu rechtfertigen, warum kleine Smartphones gleich teuer oder gar zu höheren Preisen angeboten werden als deutlich größere Geräte. Eine Herausforderung in der Produktion ist außerdem das begrenzte Platzangebot bei Mini-Smartphones. Das betrifft in erster Linie die Kapazität der Batterie. Ein kleiner Akku sorgt natürlich auch für eine geringere Laufzeit.