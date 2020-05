Mann bewahrt amputiertes Bein als Stehlampe auf

Aufgrund einer Infektion musste das rechte Bein des 53-jährigen Leo Bonten aus den Niederlanden unterhalb des Knies amputiert werden. Wie improbable.com unter Berufung auf die holländische Webseite NRC Reader beschreibt, wollte Bonten das Bein jedoch behalten und stellte bei der Klinik in Rotterdam, in der er behandelt wurde, einen entsprechenden Antrag.

Bei seinem Plan, das amputierte Bein als Möbelstück zu behalten, erhielt Bonten Unterstützung durch den Lampenmacher Willem Schaperkotter. Er designte eine Stehlampe aus Aluminium und Stahl, inklusive einem 1,40 Meter hohen Tank. Der abgetrennte Körperteil schwimmt darin in Konservierungsflüssigkeit. In Zukunft soll das neue Möbelstück eine große chinesische Vase in Bontens Haus ersetzen.