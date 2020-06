Mark Zuckerberg als Gott einer Start-up-Religion

Mit anderen Interessierten an einer Start-Up-Religion soll nun an neuen Legenden gearbeitet werden, die als E-Book oder Comics verbreitet werden sollen. In weiterer Folge sollen auch Filme entstehen. Das Ganze sei nicht als ernsthaftes Projekt geplant. "Ich weiß nicht einmal, ob so etwas in großem Maßstab möglich ist oder populär wäre. Es interessiert mich nur und ich suche Menschen, die daran teilnehmen würden ohne sich darum zu sorgen, ob daraus etwas wird oder nicht."

Wie CNet beschreibt, könnte der Plan erfolgreich sein: "Das ist genau das, was die alten, verkrusteten Religionen nicht würdigen. Glauben alleine ist nicht genug. Du musst den Glauben genießen."