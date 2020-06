Mark Zuckerberg will 2015 sehr viele Bücher lesen

„Ich habe Bücher lesen schon immer als intellektuell sehr erfüllend empfunden. Bücher erlauben es, ein Thema vollständig zu erforschen und tiefer einzutauchen als durch die meisten heute verfügbaren Medien. Ich freue mich auf meinen Wandel, eine Mediendiät zu starten und stattdessen mehr Bücher zu lesen", so Zuckerberg.

Um seine eigene Initiative zu untermauern, hat Zuckerberg eine Facebook-Gruppe mit dem Titel „A Year of Books“ kreiert, der jeder folgen kann. Die Gruppe hat jetzt bereits mehr als 70.000 Likes. Das erste Buch, das Zuckerberg lesen wird, ist übrigens „The End of Power“ by Moises Naim. In der Gruppe haben Facebook-Nutzer die Gelegenheit, mit Zuckerberg persönlich über dieses Buch zu diskutieren. Ziel ist es, seinen Horizont zu erweitern und andere Kulturen, Ansichten und Glaubensrichtungen kennenzulernen.