Mark Zuckerberg will das Internet in mehr Sprachen

Facebook fördere die Entwicklung neuer Anwendungen in lokalen Sprachen mit einer Million US-Dollar (780 000 Euro), sagte er am Donnerstag bei einem Internet-Gipfel in Indiens Hauptstadt Neu Delhi. Auf dem Subkontinent etwa sei Facebook in zehn indischen Sprachen verfügbar, doch gebe es dort Hunderte Sprachen.

„In Indien sind 243 Millionen Menschen online, davon haben 100 Millionen einen Facebook-Account“, sagte Zuckerberg weiter. Das bedeute im Umkehrschluss aber, dass mehr als eine Milliarde Inder noch keinen Zugang hätten. Hindernisse seien neben zu wenig Geld für Handys und fehlender Netzabdeckung auch Analphabetismus und fehlende Sprach-Anwendungen. „Wir arbeiten daran, diese Hürden einzureißen.“

Am Freitag soll Zuckerberg mit Indiens Premierminister Narendra Modi zusammentreffen. Dabei will er mit ihm über die Möglichkeiten sprechen, Indiens mehr als 600 000 Dörfer ans Netz zu bringen.