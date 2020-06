Markierte Autos und öffentliche Fahrpläne

Bislang besteht die europäische Fahrzeug-Flotte von Google aus unscheinbaren, schwarz oder rot lackierten Durchschnittsautos. Einziges Indiz ihrer Bestimmung: Eine meterhohe Stange, die am PKW-Dach fixiert ist, und an deren Ende mehrere Kameras thronen. Ein Auftreten, das Italiens Datenschutzbehörde zu dezent ist. In Zukunft sollen, so ein Bericht der italienische Tageszeitung La Stampa, die Google-Autos deutlich und auffällig markiert durch die Straßen fahren, damit jeder sofort weiß, wer hier anrollt.

Eine zweite Maßnahme soll Bürger zeitgerecht vorwarnen. Die Idee: Die Routen der Google Autos müssen drei Tage vorher auf Webseiten, in Zeitungen und im Radio veröffentlicht werden.

(futurezone)