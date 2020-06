McDonald's weitet Zustellservice in Wien aus

Die Fastfood-Kette McDonald's weitet ihr im Vorjahr eingeführtes Zustellservice in Wien aus. Auf der Facebook-Seite der Firma regt sich allerdings schon Widerstand, weil nicht jede Wohnadresse in Wien beliefert wird, obwohl die Burgerkette damit wirbt, nun in ganz Wien zuzustellen.

„Wir beliefern jeden Bezirk in Wien, es wurden aber Zustellradien definiert, die Sinn machen“, so Sprecherin Ursula Riegler zur APA. Derzeit werde von 21 Restaurants in Wien aus zugestellt. Für jedes Restaurant sei der Lieferbereich mit den Fahrern individuell definiert worden, erläuterte Riegler. Ein Facebook-User beschwerte sich etwa, dass die Filiale in der Brünnerstraße nur 900 Meter von ihm entfernt sei, aber dennoch nicht zugestellt werde.

Die Zustellung wird vom Online-Essensanbieter Mjam durchgeführt. Der Mindestbestellwert beträgt 8 Euro, die Zustellgebühr 4 Euro. Neben Wien liefert McDonald's auch in Mödling, Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf und Perchtoldsdorf. Weitere Standorte seien in Planung, so der Burgerbrater am Donnerstag in einer Aussendung.