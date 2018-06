Medien fallen auf Tweet von Satiremagazin Titanic herein

Moritz Hürtgen, Redakteur beim deutschen Satiremagazin Titanic, hat gezeigt, wie schnell sich Falschmeldungen im Internet verbreiten können. Er nutzte dazu die Gunst der Stunde. In Deutschland streiten sich derzeit CDU und CSU bezüglich der Asylfrage, was von Medien und Politikbeobachtern als ernsthafte Krise der Schwesterparteien gesehen wird. Als „Unionsbündnis“ wird die Fraktion im Deutschen Bundestag bezeichnet, in dem die CDU/CSU die stärkste Fraktion ist.

Sollte die Fraktion aufgelöst werden, wäre das eine nationale politische Krise. Medien berichten deshalb im Stundentakt über die aktuellen Entwicklungen. Die Nachrichtenagentur Reuters schickt etwa ihre Meldungen dazu als „Union-Ticker“ aus.