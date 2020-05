Medientage: Social-Media-Nutzung im Wahlkampf eine "Generalprobe"

Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Rolle von "Social Media in der Politarena", wie der Titel der Veranstaltung lautete, jedenfalls schwierig zu bestimmen. Axel Maireder von der Uni Wien verwies zwar auf die Verknüpfung einzelner Aussagen und ihre Einbindung in ein größeres Netzwerk, dennoch ist er vorsichtig mit direkten Rückschlüssen auf das Wahlergebnis. "Nur weil man ein Fan von jemandem ist, heißt das nicht, dass man den dann auch wählt." Laut Technikforscherin Astrid Mager liege die "Kunst darin, die Inhalte mit etwas Privatem zu verbinden", um abseits von traditionellen parteipolitischen Aussagen erfolgreich zu kommunizieren.

Die Bedeutung von Social Media wurde vom Panel also durchaus anerkannt, allerdings gebe es in Österreich noch viel aufzuholen. "Wir sind ein Entwicklungsland", resümierte OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Die Kanäle würden zu eng gefasst und meist unelegant gefüllt. "Das Fischen nach neuen Wählern außerhalb dieser Methoden geschieht aber gar nicht." Gerade zielgruppenspezifisch könne man seiner Ansicht nach die diversen Social Media Tools, auch abseits von Facebook und Twitter, nutzen, um für bestimmte Themen relevante und empfängliche Accounts und Personen zu orten. Einem Eindruck, dem sich Fußi anschloss: "Die Frage ist: Wie bringe ich meine Botschaft über welchen Kanal zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Empfänger?" Diesbezüglich hätten die Parteien noch viel zu lernen.