Mehr Elektronik-Wiederverwertung in EU

Die Umweltminister der 27 EU-Staaten haben am Montag in Brüssel beschlossen, die Quoten für Elektroschrott-Wiederverwertung in den nächsten Jahren stark anzuheben. Vorgesehen ist ein Zwei-Stufen-Plan. 2015 sollen demnach 45 Prozent alter Handys und Haushaltsgeräte wiederverwertet werden. 2019, in acht Jahren, sollte die Recycling-Quote auf 65 Prozent gestiegen sein.

Die EU-Kommission trat für eine noch höhere Quote ein. Gegenüber focus.de meinte Umweltkommissar Janez Potocnik: "Es ist wichtig, dass wir Elektromüll nicht mehr als Last, sondern als wertvolle Ressource betrachten." Als Vorreiter am Gebiet von Elektroschrott-Wiederverwertung sehen EU-Diplomaten die skandinavischen Länder. Diese erreichen bereits heute die Quote von 2019.