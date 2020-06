Mehr Videoüberwachung im Gemeindebau

Die Stadt Wien baut die Videoüberwachung in Gemeindebauten weiter aus. 1800 Überwachungskameras in 22 Wohnhausanlagen sind bereits in Betrieb. Nun sollen tausend weitere Kameras dazu kommen. Die Kosten für die Videoüberwachung belaufen sich auf 1,42 Millionen Euro jährlich.