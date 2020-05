Menschenschlangen zum iPhone-Verkaufsstart

Zum Verkaufsstart von Apples neuen iPhone-Modellen haben sich am Freitag in Tokio lange Menschenschlangen gebildet. Allein vor Apples Geschäft in Omotesando in Tokio fanden sich mehr als 200 iPhone-Fans ein. Einige besonders hartgesottene Fans standen schon seit Tagen an, um ein Gerät gleich am ersten Tag zu bekommen.

Zu Beginn der Vorbestellungen vergangene Woche waren laut Apple über vier Millionen Geräte geordert worden. Auch da hatten sich japanische Fans schon Tage zuvor einen Platz vor Apples Geschäften gesichert. So hatten Fans mitten auf Tokios weltberühmter Luxus-Einkaufsmeile Ginza Campingstühle, Wasserflaschen, Schlafsäcke und Regenschirme mitgebracht.