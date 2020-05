Merkel: Facebook ist so schön wie eine Waschmaschine

Was hält Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) vom sozialen Netzwerk Facebook? Diese Frage stellte ein Besucher des Evangelischen Kirchentages am Freitag in Stuttgart - und Merkel antwortete prompt. „Es ist schön, dass man es hat. Das ist so schön, wie man ein Auto hat oder eine ordentliche Waschmaschine“, sagte sie unter dem Gelächter mehrerer tausend Zuhörer.

„Aber man darf aus der puren Existenz von Facebook nicht entnehmen, dass ich automatisch tolle Freunde habe.“ Facebook sei eine Bereicherung, wenn es darum gehe, anders als im realen Leben mit Menschen Kontakte zu knüpfen. „Aber auch Facebook wird nicht das ganze Leben glücklich machen.“ Seit Kurzem ist Angela Merkel auch auf Instagram aktiv.