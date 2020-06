Merkel und Alibaba-Gründer Ma sprechen zur CeBIT-Eröffnung

Zur Eröffnung der weltgrößten Computermesse CeBIT am 15. März in Hannover hält Jack Ma, der Gründer des chinesischen IT-Konzerns Alibaba, eine Rede. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Ma ist damit Nachfolger von Volkswagen-Chef Martin Winterkorn, den die Deutsche Messe für ihre CeBIT-Auflage vergangenes Jahr als Redner aus der Wirtschaft gewonnen hatte.

Jack Ma ist in China so etwas wie ein Rockstar. Erst fand er keinen Job, dann gründete er in einer kleinen Wohnung seine eigene Firma - und wurde schließlich zum reichsten Mann des Landes. Alibaba ist eine Handelsplattform und hatte 2014 für einen Rekord-Börsengang gesorgt.