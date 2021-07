Merkur Hoher Markt lockt mit Pokémon Go

Auch der Lebensmittelhändler Merkur platziert nun in Wien Lockmodule für Pokémon. Der erste Test wird an der Filiale Merkur Hoher Markt durchgeführt.

Nach McDonalds, Media Markt und A1 versucht nun auch der Lebensmittelhändler Merkur vom Hype rund um Pokémon Go zu profitieren. Der Konzern kündigte an, dass heute am Standort Hoher Markt im ersten Wiener Gemeindebezirk den ganzen Tag lang Lockmodule platziert werden.