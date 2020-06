Microchips sollen Nashörner vor Wilderern schützen

Um Kenias bedrohte Nashorn-Population zu retten, gehen Umweltschützer neue Wege. Möglichst jedes Tier soll zum Schutz vor Wilderern mit Mikrochips gekennzeichnet werden. Diese werden in die Hörner der Dickhäuter eingepflanzt. Insgesamt mehr als 1000 Tiere sollen so ausgestattet werden, kündigte der WWF Österreich anlässlich des Tages des Artenschutzes an diesem Montag (3. März) an.