Microsoft-Chef nimmt Bemerkung über Frauen-Gehälter zurück

Nadella hatte in einem Interview gesagt, Frauen müssten keine Gehaltserhöhungen fordern. Er war in dem Gespräch auf einer Konferenzbühne am Donnerstag gefragt worden, welchen Rat er für Frauen habe, die sich nicht trauten, in ihrer Firma mehr Geld zu verlangen. „Es geht nicht darum, nach einer Erhöhung zu fragen, aber zu wissen und daran zu glauben, dass das System einem die richtige Gehaltserhöhung geben wird“, sagte Nadella. Frauen, die nicht nach mehr Geld verlangten, würden von „gutem Karma“ profitieren.