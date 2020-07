Microsoft-Patch schließt Freak-Lücke

Microsoft schließt mit dem Update gleich mehrere gravierende Sicherheitslücken, eine davon ist FREAK (Factoring attack on RSA-EXPORT Keys), von der alle Windows-Versionen betroffen waren.

Mit dem Update ebenfalls gefixt wird die Angriffsmöglichkeit via Stuxnet. Der Computerwurm Stuxnet hat in den Jahren 2009 und 2010 fünf iranische Unternehmen infiziert und gelangte dann in die Atomanlagen des Landes.