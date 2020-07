Microsoft stellt Sicherheitsbericht vor

Österreich - Land der Trojaner

Die Studie weist Einzelergebnisse für alle analysierten Nationen aus, so auch für Österreich. Demnach liegt die Infektionsrate für Schadsoftware in Österreich durchaus im EU-Schnitt, allerdings weist sie für das letzte Quartal 2011 einen starken Anstieg an, der sogar über dem weltweiten Durchschnitt liegt. "Beliebteste" Schadsoftware auf den analysierten Windows-Rechnern war die Adware JS/Pornpop, die Pop-Ups von Pornoseiten anzeigt. Danach folgt bereits der Trojaner Win32/EyeStye, der die Tastatureingaben aufzeichnet und Logindaten vom Benutzer stiehlt. Generell waren Trojaner 2011 mit 33 Prozent die häufigste Form von Schadsoftware.

600 Millionen Computer in 100 Ländern

Grundlage der Studie von Sicherheitsrisiken (Security Intelligence Report) waren Daten aus der Verwendung von Microsoft-Sicherheitssoftware, aus der Analyse von mehreren Milliarden E-Mails des Webmail-Dienstes Hotmail sowie aus der Prüfung von Webseiten bei der Erfassung für die Suchmaschine Bing. Insgesamt seien auf diese Weise mehr als 600 Millionen Computer in über 100 Ländern untersucht worden, erklärte Rains.