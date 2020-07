Mikrochip-Prototyp fand keinen Käufer

Ein über 50 Jahre alter Mikrochip hat bei einer Versteigerung in New York keinen Käufer gefunden. Das Minimalgebot sei nicht erreicht worden, teilte das Auktionshaus Christie's, das den Preis auf bis zu zwei Millionen Dollar (etwa 1,5 Mio. Euro) geschätzt hatte, am Donnerstag (Ortszeit) in New York mit. Der Mikrochip soll nun bei einer weiteren Auktion versteigert oder privat verkauft werden.

Der 1958 hergestellte Prototyp ist von dem US-Ingenieur Jack Kilby (1923-2005) entworfen worden. Das insgesamt nur rund 50 mal 50 Millimeter große Stück besteht aus einem Germanium-Mikroplättchen und einigen Kabeln, die auf zwei Glasplatten montiert sind.

Auch wenn einige andere Ingenieure ebenfalls an ähnlicher Technik gearbeitet hatten, gilt Kilby heute als "Vater des Mikrochips". Er ließ sich den integrierten Schaltkreis später patentieren und bekam für seine Erfindung im Jahr 2000 den Nobelpreis. Mit dem ersten kommerziellen Mikrochip wurde der Grundstein für das Computerzeitalter gelegt.