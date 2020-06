Ministerium warnt Jugendliche vor Streaming-Seite Younow

In einer Nachricht an die deutschen Nutzer reagierten die Betreiber von Younow auf die Kritik. “Wir nehmen diese Angelegenheiten sehr ernst", steht in dem Anfang Februar veröffentlichten Blogeintrag. “Wir haben ein Moderationsteam, das 24 Stunden am Tag arbeitet, um User zu verbannen, die gegen unsere Bedingungen und Regeln verstoßen", heißt es. Täglich werde das Team vergrößert. Die Nutzung sei nur Jugendlichen ab 13 Jahren gestattet. Eine verletzende Sprache sei verboten. Mit einem Melde- und Blockiersystem sollen Verstöße geahndet werden.

Younow “betreibt jedoch keine Vorsorge, um Kinder und Jugendliche wirkungsvoll vor Übergriffen und Gefährdungen zu schützen„, moniert der Sprecher des Familienministeriums. “Altersangaben werden nicht verifiziert und das Angebot lässt sich nicht so einstellen, dass die Zugänglichkeit von Live-Streams beschränkt werden kann." Kurzum: “Für Kinder ist der Dienst nicht geeignet."