Mit Handydaten zur smarten Stadt

Vor drei Jahren hat man mit Partnern wie etwa dem AIT, dem Fraunhofer Institut oder der University of the West of England das Projekt „ UrbanAPI“ gestartet, bei der genau untersucht werden sollte, wie Mobilfunkbewegungsdaten für die Stadtplanung genutzt werden können, um eine Stadt noch smarter zu machen. „Wir wollen unter anderem wissen, ob es die Stadt der kurzen Wege gibt, woher die Leute einpendeln bzw. wie die Bewohner Wiens innerhalb Wiens pendeln“, so Jan Peters-Anders, Smart-City-Experte des Austrian Institutes of Technology (AIT). Dieses Pendeln ist aber nicht nur in Hinblick auf das Arbeiten, sondern auch was Schule, Freizeit oder Einkaufen spannend. Auch die Uhrzeit – wie verändert sich wo die Bevölkerungsdichte – wird berücksichtigt.