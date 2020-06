Mit Keylogger ausspioniert: taz.de stellt Strafanzeige

Der namentlich nicht genannte Redakteur sei dabei beobachtet worden, „wie er einen sogenannten Keylogger aus dem USB-Slot eines Redaktionscomputers abgezogen hat“, berichtete die Chefredaktion am Montag auf ihrer Homepage. Per Keylogger werden Eingaben eines Benutzers am Computer protokolliert, darunter auch Passwörter. „Die Fassungslosigkeit über die Spähattacke dauert an“, schilderte Chefredakteurin Ines Pohl gemeinsam mit Co-Chef Andreas Rüttenauer.