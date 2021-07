Mobiles Gesundheitsmanagement im Vormarsch

) wurde mit einer Zielfunktion ausgestattet, durch die der Anwender auf den ersten Blick die Differenz des aktuellen Gewichts zum Zielgewicht erkennt – sowohl durch die Anzeige am Display, als auch visualisiert durch aufleuchtende LED-Ringe. Zudem bestimmt die Waage Knochenmaße und den Körperfettanteil, Körperwasser, Muskelmasse sowie den Body Mass Index.

App

Alle aufgezeichneten Daten werden in der VitaDock App abgespeichert und fließen automatisch in die geführte Statistik ein. Gut übersichtlich zeigt sie den Verlauf der jeweiligen Vitalwerte. Diese Informationen lassen sich unabhängig vom eingesetzten Gerät via einer Cloud auf dem persönlichen VitaDock Online-Portal speichern, abrufen, auswerten und exportieren. Statistiken und Tabellen stehen somit jederzeit und überall online zur Verfügung. In punkto Sicherheit arbeitet das VitaDoc-System mit Avatar-Kennung.

Der Preis für zwei Geräte liegt derzeit bei rund 150 EURO. Die App ist gratis im iTunes Store downloadbar. Eine Version für Android Geräte folgt bis Mitte 2013.