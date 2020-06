Mobilfunker: "Gemalto-Hack betrifft uns nicht"

A1 wollte auf futurezone-Anfrage weiterhin nicht sagen, ob beim Konzern Gemalto-SIM-Karten zum Einsatz kommen. Stattdessen hieß es: „Der Gemalto-Hack betrifft uns, kurz gesagt, nicht. Gehackt wurden offenbar lediglich Officenetworks, die keinerlei Verbindung zu den SIM-Key Sicherheitssystemen haben. Es wurden somit keine SIM-Keys kompromittiert.‎“

Wie am Rande des Sicherheitskongresses des Kuratorium sicheres Österreich (KSÖ) in Erfahrung zu bringen war, herrscht unterdessen im Verteidigungsministerium sowie im Innenministerim große Unruhe, weil dort A1-SIM-Karten zum Einsatz kommen. Dort ist man sich offenbar nicht so sicher, dass wirklich keine SIM-Keys kompromittiert wurden. Auch Sicherheitsexperten haben daran ihre Zweifel.