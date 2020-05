Mobilfunker kämpfen mit schlechtem Image

Schlechter als die Mobilfunker schnitt bei der Erhebung nur noch die Bankenbranche ab. Vor allem in den Bereichen „Wahrnehmung von Kundenbedürfnissen“ (-55 Prozent) und „gutes Preis-Leistungsverhältnis“ (-51 Prozent) sehen die Befragten eine schlechte Performance der Banken. Auch in der Kategorie „Konsistenter Geschäftserfolg“ (-41 Prozent) liegt das Image der Banken weit unter den Erwartungen der Kunden.

Am besten schnitt noch die Erste Bank und Sparkasse ab, die in allen neun Disziplinen die beste Performance abliefern konnte. Dabei beurteilen die Befragten ihre eigene Hausbank besser als andere Geldinstitute. Studienleiter Herbert Kling gibt zu bedenken, dass viele Befragte als Grund für ihre schlechte Beurteilung „Banken betrügen“ angaben. „Da muss sich die Branche schon Gedanken um ihr Image machen“, so Kling.