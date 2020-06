"Modern Family"-Episode spielt auf MacBook-Desktop

Die ungewöhnliche Episode mit dem Titel "Connection Lost" soll am 25. Februar auf ABC ausgestrahlt werden und sei laut ersten Rezensionen vergleichbar mit einer Apple-Werbung. The Verge nennt die Folge "eine der glühendsten Liebeserklärungen an den Mac, abgesehen von Apple-Keynotes." Das Video-Material wurde tatsächlich mit iPhones und iPads aufgenommen, um authentisch zu wirken, lediglich der Desktop wurde in der Post Production nachgebaut. Apple stellte die Geräte für den Dreh zur Verfügung, man betonte jedoch, dass der US-Konzern nicht für die Platzierung bezahlt habe.