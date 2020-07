Mozilla entwickelt Kommentar-Plattform mit US-Zeitungen

In dem neuen Kommentarsystem sollen Leser Bilder, Links und andere Medien teilen, Diskussionen verfolgen und ihre Online-Identität verwalten können. Die Beiträge der Nutzer sollen von den Medien für neue Erzählformen verwendet werden. Als Entwicklungszeit sind zwei Jahre veranschlagt. Die fertige Lösung wollen die Projektpartner anderen Nachrichtenmedien kostenlos zur Verfügung stellen. Mit der eigenständigen Entwicklung eines Kommentarsystems will man verhindern, dass Nutzerdaten an Drittparteien abgeliefert werden müssen.