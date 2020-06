Mozilla will Werbeplätze in Firefox verkaufen

Mozilla kündigte am Dienstag in einem Blogpost an, künftig Werbeplätze in leeren Firefox-Tabs verkaufen zu wollen. Webseiten-Betreiber sollen künftig die Möglichkeit erhalten, ihre Seite in einer der neun verfügbaren Schnellzugriff-Kacheln auf einem neuen Tab zu bewerben. In diesen Kacheln werden derzeit selbst gewählte Favoriten oder die am häufigsten besuchten Webseiten angezeigt.