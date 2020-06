MP3-Erfinder Brandenburg Teil der "Internet Hall of Fame"

Die Internet Society habe den 59-Jährigen in Hongkong als einen der Wegbereiter des Internets ausgezeichnet, teilte das Ilmenauer Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) am Mittwoch mit. Brandenburg habe mit seiner maßgeblichen Rolle bei der Entwicklung des MP3-Standards außerordentlich zur Entwicklung und Verbreitung des Internets beigetragen, hieß es zur Begründung. Mit der Auszeichnung steht er nun unter anderem in einer Reihe mit dem Linux-Erfinder Linus Torvalds und dem Gründervater des World Wide Webs, Tim Berners-Lee. 2014 wurden insgesamt 24 Männer und Frauen aus 13 Ländern in den Zirkel aufgenommen.