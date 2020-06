Mt. Gox: Bitcoin-Preise angeblich durch Bots manipuliert

Andere Bots sind dadurch aufgefallen, dass sie offenbar keine Handelsgebühren an der Börse gezahlt haben, was der Autor auf fehlerhafte Programmierung zurückführt. Über diese Bots sollen insgesamt 300.000 Bitcoins verschwunden sein. So kommen die beiden Bot-Arten auf eine Summe von 570.000 Bitcoins, deren Verbleib bislang nicht geklärt werden konnte.

Beim Zusammenbruch von Mt. Gox, der angeblich durch unbekannte Angreifer verursacht wurde, sollen an die 850.000 Bitcoins verloren gegangen sein. Der Autor der Transaktionsdatenanalyse sieht hier eine Verbindung zu den automatisierten Bots.