MuseumsQuartier mit Kabel-Schwerpunkt

Die Eröffnung der Ausstellung, die den Titel "Connecting Sounds Etc. Cable Works, Cable Sounds, Cables Everywhere" trägt, findet am 4. Juni um 19 Uhr im freiraum quartier21 INTERNATIONAL im MuseumsQuartier statt. Es sprechen unter anderem Christian Strasser, Direktor des MuseumsQuartiers und die Kuratoren Isin Önol und Georg Weckwerth. Für musikalische Unterhaltung wird gesorgt. Die Ausstellung ist Teil des "Summer of Sounds 2014".