Mutmaßlicher Darknet-Waffenhändler vor Gericht

Weil er Waffen über das Internet verkauft haben soll, muss ich ab Montag ein Mann vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Auf die Spur des Angeklagten kam das Zollfahndungsamt Stuttgart, nachdem am Flughafen Köln/Bonn drei Pistolenläufe in einer Paketsendung entdeckt worden waren. Die Post aus den USA war an den Angeklagten aus Heidelberg adressiert - die Ermittlungen nahmen ihren Lauf.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann nun vor, er habe zwischen Januar 2014 und Oktober 2015 einen „schwunghaften Handel“ mit Waffen betrieben. Die halbautomatischen Schusswaffen, Pumpguns sowie Sturmgewehre der Marke „ Kalaschnikow“ und Maschinenpistolen habe er illegal besorgt und weiter verkauft.