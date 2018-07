Nach Facebook-Aufruf: Brüsseler kühlen sich im Supermarkt ab

Die anhaltende Hitze treibt manche Belgier an einen ungewöhnlichen Entspannungs-Ort: den Supermarkt. Ein Nutzer rief am Donnerstag über Facebook dazu auf, gemeinschaftlich für zwei Stunden in den Filialen der Supermarktkette Colruyt zu relaxen. Dort gibt es einen abgetrennten Raum für alle Kühlwaren, in dem es besonders frisch ist.