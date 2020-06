Nasa-Satellit könnte auf die Erde stürzen

Ein inaktiver US-Forschungssatellit könnte schon bald auf die Erde stürzen. Man gehe davon aus, dass der defekte Satellit UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) in den Tagen um den 24. September in die Erdatmosphäre eintrete, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Dabei werde das mehr als sechs Tonnen schwere Stück Weltraummüll zwar auseinanderbrechen, aber nicht alle Teile würden in der Atmosphäre verglühen.

Russische Medien spekulieren, dass die Hauptstadt Moskau in der „ Risikozone“ liegen könnte, in der der Satellit von der Größe eines Schulbusses heruntergehen könnte. Laut Nasa ist es jedoch noch zu früh, um vorhersagen zu können, wo und wann UARS möglicherweise abstürzen könnte. Das Risiko, dass dabei Menschen verletzt werden, sei „extrem gering“. Seit Beginn der Raumfahrt in den 1950er Jahren habe es keine Schäden gegeben, wenn Müll aus dem Orbit auf die Erde fiel.