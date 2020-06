Nerdcore.de geht an Blogger zurück

DENIC, die zentrale Vergabestelle für de.-Domains, sei nach einer nochmaligen Prüfung des Pfändungsbeschlusses zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser die Umschreibung des der Domain nicht trage, so eine Mitteilung des Bloggers und seines Anwalts vom Samstag. Walter hatte bereits am Freitag in einem Interview mit der FUTUREZONE über eine bevorstehende Rückgabe der Domain berichtet.



"Rechtliches Gehör abgeschnitten"

Dominik Boecker, der Anwalt des Bloggers, verwies darauf, dass den Euroweb-Anwälten bei der Pfändung der Domain mehrere Fehler unterlaufen seien, die unter anderem dazu führten, dass Walter "zwingende Prozessgrundrechte - das rechtliche Gehör - abgeschnitten wurden".

Da die in dem Vefahren aufgelaufenen Kosten, die zur Pfändung der Domain führten, zwischenzeitlich bezahlt wurden, drohe keine weitere Pfändung mehr, hieß es in der Mitteilung weiter.

Walter hatte in seinem Blog die Geschäftspraktiken des Webdienstleisters kritisiert und deshalb Abmahnungen erhalten. Der Blogger hatte die Abmahnungen und eine darauf folgende einstweilige Verfügung ignoriert, was schließlich zur Pfändung der Domain führte. Euroweb leitete die Versteigerung der Domain "für einen guten Zweck" ein und gab dabei einen Schätzwert von 100 Euro an. Der Fall sorgte in den vegangenen Tagen für großes Aufsehen in der Blogosphäre.

"Bumerang für Euroweb"

"Die sofort nach Übernahme der Domain von Euroweb angekündigte Versteigerung für einen guten Zweck könnte zum Bumerang für Euroweb werden", schrieb der deutsche Anwalt Udo Vetter in seinem law blog. Sie sei ein Index dafür, "dass der tatäschliche Wert von Nerdcore.de deutlich über den genannten 100 Euro liegt." Laut Vetter schätzen Fachleute den Wert der Domain, die täglich mehrere Tausend Besucher verzeichnete, auf 50.000 bis 80.000 Euro. Ob Walter wegen der "Verschleuderung" rechtlich gegen Euroweb vorgehe, sei aber noch nicht entschieden.

