Nest-Produkte konnten stundenlang nicht mehr per App gesteuert werden

Die Geräte selbst blieben zum großen Teil funktionsfähig, wie „The Verge“ berichtet, sie konnten nur nicht mehr via App von ihren Besitzern kontrolliert und gesteuert werden. Das physische Öffnen der Türschlösser sollen laut dem Bericht noch funktioniert haben. Nest selbst weiß noch nicht, was genau passiert ist, möchte Kunden aber darüber informieren, wenn es soweit ist.



Der Vorfall zeigt deutlich auf, was es heißt, wenn man sein ganzes Heim mit Produkten, die mit dem Internet vernetzt sind, ausgestattet hat und diese plötzlich nicht mehr von einem gesteuert werden können.