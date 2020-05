Netflix ab sofort in Österreich verfügbar

Auch bei den Inhalten orientiert sich der Streaming-Dienst in Österreich am Angebot im Nachbarland. Neben Hit-Serien wie "The Walking Dead" ist auch das von Netflix produzierte "Orange is the new black" im Angebot. Die ersten beiden Staffeln der Emmy-prämierten Serie House of Cards sind verfügbar, auf die kommenden Staffeln hat sich jedoch Sky die Exklusiv-Rechte gesichert. Serien können sowohl im englischen Originalton, als auch in deutscher Synchronfassung angesehen werden. Weitere europäische Länder, in denen Netflix im Herbst an den Start geht, sind Belgien, Luxemburg und die Schweiz.