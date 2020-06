Netflix, Amazon & Co. erobern Hollywood

Netflix aus Kalifornien war erst im September in Österreich an den Start gegangen und tritt hierzulande gegen Dienste wie Sky Snap oder den ORF-Dienst Flimmit an. Auch Netflix setzt auf Eigenproduktionen, um sein Angebot mit exklusiven Inhalten attraktiver zu machen. Als erste waren neben der jetzt ausgezeichneten Krimigroteske " Fargo" auch die Serie " Sons of Anarchy" und die bei den diesjährigen Golden Globes nominierte Gefängnisserie " Orange is the New Black" für die Kunden zu sehen. Für seine Rolle in " Fargo" wurde Billy Bob Thornton auch als bester Schauspieler ausgezeichnet. Kevin Spacey erhielt für seine Darstellung im Politthriller " House of Cards", für den hierzulande die Erstausstrahlungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky liegen, diesmal die Auszeichnung als bester Schauspieler in einem TV-Drama.

Anders als bei der Ausstrahlung von Fernsehsendern über Kabel oder Satellit werden Streaming-Angebote über das Internet geleitet. Zuschauer müssen sich dabei nicht mehr an vorgegebene Sendezeiten halten, sondern können je nach Bedarf einen Film oder Fernsehsendung per Streaming starten - eine schnelle Internet-Verbindung vorausgesetzt.

Hier gibt es den Trailer zur neuen " House of Cards"-Staffel: